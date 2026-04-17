© Foto: Dall-EBitcoin konsolidiert, doch Altcoins profitieren schon von neuer geopolitischer Hoffnung - befeuert durch Donald Trump, der ein baldiges Kriegsende in Aussicht stellt.Die Kryptomärkte präsentieren sich zum Wochenausklang in einem differenzierten Bild. Während Bitcoin und Ethereum nach einer dynamischen Handelswoche leicht nachgeben, sorgen geopolitische Entwicklungen insbesondere bei Altcoins für Rückenwind. Die nach Marktkapitalisierung führende Kryptowährung notiert am Freitagmorgen bei 74.700 US-Dollar und liegt damit 0,4 Prozent unter dem Niveau des Vortages. Auf Wochensicht behauptet Bitcoin jedoch ein solides Plus von 3,5 Prozent. Im Gegensatz dazu zeigen sich Altcoins weiterhin …Den vollständigen Artikel lesen
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