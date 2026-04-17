Der Stablecoin-Emittent Circle gerät juristisch unter massiven Druck. Eine Gruppe von Investoren hat eine Sammelklage gegen das Unternehmen eingereicht. Der Vorwurf: Circle habe während einer der größten Raubzüge in der Geschichte des dezentralen Finanzwesens (DeFi) nicht schnell genug reagiert. Im Zentrum steht der Hack auf das Drift Protocol, bei dem am 1. April rund 280 Millionen Dollar erbeutet wurden.Die Kanzlei Gibbs Mura wirft Circle vor, den Diebstahl von USDC im Wert von über 230 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär