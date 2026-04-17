Der größte unabhängige Schmierstoffhersteller der Welt steigt demnächst zum ersten deutschen Dividendenaristokraten auf. Und dennoch ist die Aktie so günstig wie seit Jahren nicht. Irgendwo in Baden-Württemberg läuft eine CNC-Fräse im Dreischichtbetrieb. Metall auf Metall, tausendfach am Tag. Was die Maschine am Laufen hält, sieht man kaum: ein hauchdünner Film Spezialschmierstoff. Ohne ihn stünde die Produktion in Minuten still. Hergestellt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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