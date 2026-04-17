Wiesbaden (ots) -
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag, 20.04.2026
- (Nr.139) Außenhandel (Detailergebnisse), Februar 2026
- (Nr.140) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, März 2026
- (Nr.141) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), Februar 2026
Dienstag, 21.04.2026
- (Nr.142) Sterbefallzahlen (vorläufige Daten), 1. Quartal 2026
- (Nr.17) Zahl der Woche zum Girls' Day und Boys' Day (23.04.): Häufigste Ausbildungsberufe von Frauen und Männern bei neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen, Jahr 2024
Mittwoch, 22.04.2026
- (Nr. N024) Nutzung von Homeoffice nach Häufigkeit, Betriebsgröße, Altersgruppen und Wirtschaftsbereich sowie im EU-Vergleich, Jahr 2025
Donnerstag, 23.04.2026
- (Nr. 143) Strukturdaten zum Handwerk (Zahl der Unternehmen, Umsatz und Zahl tätiger Personen), Ergebnisse der Handwerkszählung, Jahr 2024
Freitag, 24.04.2026
- (Nr. 144) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Februar 2026
- (Nr. 145) Ausgaben für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Jahre 2023/2024
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6257275
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- (Nr.140) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, März 2026
- (Nr.141) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), Februar 2026
Dienstag, 21.04.2026
- (Nr.142) Sterbefallzahlen (vorläufige Daten), 1. Quartal 2026
- (Nr.17) Zahl der Woche zum Girls' Day und Boys' Day (23.04.): Häufigste Ausbildungsberufe von Frauen und Männern bei neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen, Jahr 2024
Mittwoch, 22.04.2026
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Donnerstag, 23.04.2026
- (Nr. 143) Strukturdaten zum Handwerk (Zahl der Unternehmen, Umsatz und Zahl tätiger Personen), Ergebnisse der Handwerkszählung, Jahr 2024
Freitag, 24.04.2026
- (Nr. 144) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Februar 2026
- (Nr. 145) Ausgaben für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Jahre 2023/2024
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