Unterföhring (ots) -Ab Sonntag wird ganz Deutschland wieder zum potenziellen Quizstudio. Wo werden Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf am Sonntag "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" spielen? Irgendwo in Deutschland geht das Duo live um 20:15 Uhr auf ProSieben auf Sendung, jeder kann ESGQ besuchen, mitquizzen und mit etwas Glück, Wissen und Bluff 100.000 Euro gewinnen.Wo "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" stattfinden wird? Wir würden es sehr gerne verraten, aber das wissen bislang nur Joko & Klaas. Alles andere sind reine Spekulationen. Wir haben die ESGQ-KI gefragt und möchten die Tipps zur Recherche gerne teilen.Gibt es ein Muster bei der Auswahl der Locations?Tatsächlich! Bisher wurde "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" im Norden, Westen, Süden und Osten und sogar einmal in Österreich veranstaltet. Die KI sieht eine leichte Tendenz Richtung Süddeutschland. Die Locations? Keine klassischen Produktionsorte für TV-Shows, eher komplett random. Bisher wurden keine direkten Innenstädte gewählt. Vielleicht diesen Sonntag?Erste Hinweise?Realistische erste Hinweise tauchen für gewöhnlich erst am Tag der Ausstrahlung auf, sind aber immer mit Vorsicht zu genießen. Plötzlich auftauchende Menschenmengen und ein Quiz-Zelt könnten Indizien sein - oder perfekt inszenierte Ablenkungsmanöver der Produktion.Eine sehr gute Prognose für Sonntag (mit hoher Wahrscheinlichkeit?)Basierend auf den Mustern schätzt die KI mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent, dass ESGQ an einem außergewöhnlichen Ort mit viel Platz stattfinden wird - beispielsweise in einem Industriegebiet, einem Stadion außerhalb oder einem großen Parkplatz.Zu 30 Prozent sieht die KI eher touristische Locations wie einen See oder einen Berg, 20 Prozent Wahrscheinlichkeit besteht für komplett absurde Orte wie einen Baumarkt, ein Möbelhaus oder ein Einkaufszentrum bei Nacht. Klassische Innenstädte liegen bei einer Wahrscheinlichkeit von zehn Prozent.Kurz-Fazit der KI: Gut erreichbare Industrie-/Freifläche in einer mittleren Stadt Deutschlands, Tendenz zu NRW, weil die Region bisher im Schnitt eher unterrepräsentiert ist. Keine Metropole, aber visuell auffällig mit viel Platz für die Mitspielenden. Ob die ausgeklügelte KI recht behalten wird?Produziert wird "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben."Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" - vier Folgen, ab 19. April 2026, immer sonntags um 20:15 Uhr live auf ProSieben oder streamen auf JoynPressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6257269