Intern heißt das Projekt wenig prätentiös "15kt-Anlage". Tatsächlich verbirgt sich hinter dem Kürzel das bei Weitem bedeutendste Vorhaben in der Firmenhistorie von IBU-tec advanced materials - nämlich der Bau einer Produktionsanlage zur Herstellung von LFP-Kathodenmaterial für den Einsatz in der Elektromobilität mit einer Kapazität von 15.000 Tonnen. Kein Wunder, dass zum Richtfest für den neuen Sprühturm - einem der wesentlichen Komponenten der Anlage - am Standort Bitterfeld-Wolfen sogar Sven Schulze (CDU), der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, mit einem Tross von rund 15 Mitarbeitern vor Ort war. Immerhin ist die neue LPF-Anlage von IBU-tec auch für das Land ein bedeutendes industriepolitisches Signal. Insgesamt waren mehr als 130 Leute bei strahlendem Sonnenschein vor Ort - boersengefluester.de inklusive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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