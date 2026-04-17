Die großen Tech-Konzerne investieren derzeit Milliarden in neue Rechenzentren. Genau von dieser Entwicklung profitiert dieses Unternehmen direkt - und sichert sich damit eine Schlüsselrolle in einem der dynamischsten Wachstumsmärkte überhaupt.Ein Blick auf die Konkurrenz zeigt, wie viel Dynamik bereits im Sektor steckt. Mehrere Vergleichswerte sind zuletzt deutlich nach oben geschossen. Genau daraus ergibt sich jetzt eine spannende Ausgangslage: Während andere bereits stark gelaufen sind, eröffnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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