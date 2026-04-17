EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: ÖBB-Infrastruktur AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die ÖBB-Infrastruktur AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://infrastruktur.oebb.at/de/unternehmen/investor-relations
17.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ÖBB-Infrastruktur AG
|Praterstern 3
|1020 Wien
|Österreich
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2310210 17.04.2026 CET/CEST
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