Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Republik Polen bringt eine neue Staatsanleihe (ISIN US857524AK89/ WKN A4ES76) mit einem Volumen von bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar auf den Markt, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 5,375% pro Jahr und werde halbjährlich ausgeschüttet. Die erste Zinszahlung sei für den 14. Oktober 2026 vorgesehen, das Laufzeitende sei am 14. April 2036. Die Anleihe sei ab einem Nominalwert von 1.000 US-Dollar handelbar. Der aktuelle Kurs liege bei rund 101,58% (Stand: 15.04.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit betrage aktuell etwa 5,17%. Da die Anleihe in US-Dollar notiere, sollten Euro-Anleger zusätzlich zum Investmentrisiko das Währungsrisiko berücksichtigen. Moody's bewerte Polen mit einem Investment-Grade-Rating von A2. (News vom 16.04.2026) (17.04.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de