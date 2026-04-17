Nasdaq Prognose & Analyse für Nasdaq, den 17.04.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 26.325 Punkten. Der Index gab am Vormittag moderat nach, lief bis zur Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag in einer engen Box seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels wurde zunächst das Tagestief formatiert, das aber direkt wieder zurückgekauft worden ist. Es ging in dynamischen Impulsen direkt aufwärts an das Tageshoch. Am Abend bröckelten die Notierungen erneut etwas ab, kurz vor Handelsschluss konnte der Nasdaq die Laufrichtung ändern und einen Tagesschluss knapp über der 26.300 Punkte-Marke formatieren.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100.cash

? Key Takeaways

Entscheidende Schlüsselmarke bei 26.336 Punkten Oberhalb bleibt weiteres Aufwärtspotenzial bestehen, darunter überwiegt kurzfristig das Abwärtsrisiko.

Oberhalb bleibt weiteres Aufwärtspotenzial bestehen, darunter überwiegt kurzfristig das Abwärtsrisiko. Kurzfristig neutral mit leicht bärischer Tendenz Trotz intaktem Aufwärtstrend zeigen die Wahrscheinlichkeiten (45 - bullisch - 55 - bärisch) ein leicht negatives kurzfristiges Bias.

Trotz intaktem Aufwärtstrend zeigen die Wahrscheinlichkeiten (45 - bullisch - 55 - bärisch) ein leicht negatives kurzfristiges Bias. Übergeordneter Trend weiterhin bullisch Solange der Nasdaq über der SMA20 im 4h-Chart notiert, bleibt das größere Bild konstruktiv mit Chancen auf neue Hochs.

Rückblick: Nasdaq entwickelt sich stabil über 26.300 Punkten

Der Nasdaq startete gestern bei 26.325 Punkten in den Handel. Nach moderaten Abgaben am Vormittag bewegte sich der Index zunächst seitwärts, bevor mit Start des US-Handels ein dynamischer Impuls nach oben einsetzte. Das Tagestief wurde direkt zurückgekauft, anschließend ging es zügig in Richtung Tageshoch.

Im weiteren Verlauf ließ die Dynamik etwas nach, dennoch konnte sich der Nasdaq stabilisieren und knapp über der Marke von 26.300 Punkten schließen.

Tageshoch: 26.431 Punkte

Tagestief: 26.145 Punkte

Tagesschluss: 26.351 Punkte

Handelsspanne: 286 Punkte

Nasdaq Analyse im Stundenchart: Entscheidung an der SMA20

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich ein technisch sensibles Bild:

Die SMA20 (aktuell bei 26.322 Punkten) fungiert als zentrale Entscheidungsmarke

Der Nasdaq konnte sich zuletzt nicht nachhaltig darüber lösen

Der Kurs bewegt sich aktuell entlang dieser Durchschnittslinie...

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