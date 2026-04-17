DAX Prognose für Donnerstag, 17.04.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.149 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels gab der DAX zunächst etwas nach, konnte sich aber über dem Tagestief des Vortags stabilisieren und nachfolgend erholen. Den Bullen ist es gelungen, den DAX bis zum Nachmittag an und über die 24.250 Punkte zu schieben. Es ist ihnen aber nicht gelungen, den Index auch über dieser Marke zu etablieren. Die gesamten Gewinne wurden nachfolgend wieder abgegeben. Zwar konnte der DAX bis zum Xetra Schluss noch eine kleine Entlastungsbewegung abbilden, diese wurde nachbörslich aber auch abverkauft. Im Handel gestern konnte erneut ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden, der vierte in dieser Handelswoche. Im späteren Handel konnte sich der DAX wieder moderat erholen. Der DAX ging bei 24.102 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Key Takeaways

Fehlende Aufwärtsdynamik bremst den DAX Trotz mehrerer positiver Handelstage gelingt kein nachhaltiger Ausbruch über wichtige Widerstände - das spricht für eine fragile Marktstruktur.

Trotz mehrerer positiver Handelstage gelingt kein nachhaltiger Ausbruch über wichtige Widerstände - das spricht für eine fragile Marktstruktur. Entscheidungszone um 24.150 Punkte Die Zone um SMA20 und SMA50 bleibt kurzfristig richtungsentscheidend - darüber Chancen auf Anstieg, darunter erhöhtes Rückschlagrisiko.

Die Zone um SMA20 und SMA50 bleibt kurzfristig richtungsentscheidend - darüber Chancen auf Anstieg, darunter erhöhtes Rückschlagrisiko. Leicht bärische Tendenz für den heutigen Handel Mit 55 - Wahrscheinlichkeit überwiegt aktuell ein leicht abwärts gerichtetes Szenario bei einer erwarteten Seitwärtsbewegung.

Der DAX startete gestern bei 24.149 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem schwächeren Auftakt im Xetra-Handel stabilisierte sich der Index oberhalb des Vortagestiefs und konnte im Tagesverlauf bis über 24.250 Punkte ansteigen.

Allerdings fehlte die Anschlussdynamik: Der DAX konnte sich nicht nachhaltig über dieser Marke etablieren und gab die Gewinne im weiteren Verlauf wieder ab. Auch eine leichte Erholung zum Xetra-Schluss wurde nachbörslich erneut verkauft.

Trotzdem konnte der vierte Tagesgewinn in Folge verbucht werden. Der Handel endete bei 24.102 Punkten.

Marktbreite und Einzelwerte

Von den 40 DAX-Werten schlossen:

21 Aktien im Plus

19 Aktien im Minus

Top-Gewinner:

Brenntag +4,72 %

Scout24 +4,23 %

Infineon +3,14 %

Schwächste Werte:

Mercedes-Benz Group -2,18 %

Siemens Energy -1,67 %

Merck -1,64 %...

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