Die Aktie des Stuttgarter Autobauers Mercedes-Benz hat am Freitagmorgen einen schwachen Handelsstart hingelegt. Zum Auftakt notiert das Papier mit einem Minus von rund fünf Prozent. Jedoch gibt es dafür eine einfache Erklärung: Die Aktie wird heute ex-Dividende gehandelt. Für Anleger ist dies kein Grund zur Panik.Der Blick auf die Kurstafel dürfte bei manchem Anleger heute Morgen für kurzes Stirnrunzeln gesorgt haben: Mercedes-Benz rangiert mit einem deutlichen Minus am Ende des DAX. Doch die fundamentale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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