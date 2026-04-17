Die Aktie von Micron Technology sorgt weiterhin für bewundernde Blick an der Wall Street. Nach einer starken Entwicklung seit Jahresbeginn unterstreichen neue Geschäftszahlen und ein außergewöhnlich optimistischer Ausblick die derzeitige Stärke des Speicherchip-Herstellers. Die Aktie steht wieder kurz vor einem neuen Allzeithoch. Rekordzahlen unterstreichen außergewöhnliche Nachfrage Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen eine bemerkenswerte operative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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