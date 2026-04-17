Die Aktie von Uber Technologies bewegt sich weiterhin zwischen kurzfristigen Marktschwankungen und langfristigen Wachstumschancen. Fortschritte bei der Profitabilität sowie mögliche Effizienzgewinne durch künstliche Intelligenz rücken den Mobilitäts- und Lieferplattformbetreiber stärker in den Blick von Investoren. Starke operative Entwicklung im Plattformgeschäft Uber Technologies betreibt eine globale Plattform für Fahrdienste und Essenslieferungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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