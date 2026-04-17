Streiks bei der Lufthansa überschatten das Jubiläumsjahr

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Cityline-Stopp und Flugausfälle setzen den Konzern zusätzlich unter Druck





Während wir in unserem Artikel vom 07.04. noch feierlich auf das 100 jährige Jubiläum der Deutschen Lufthansa blickten und die angekündigte Ausweitung des Sommerflugangebots im Fokus stand, wird die aktuelle Woche nun von Streiks und den daraus resultierenden Einschränkungen im Flugbetrieb überschattet. Während im Frankfurter Konferenzzentrum "Hangar One" die Jubiläumsfeier stattfand, demonstrierten Hunderte Flugbegleiter und Piloten am Flughafen gegen Arbeitsbedingungen und die aktuelle Konzernstrategie. Im Kern geht es neben Tariffragen auch um die künftige Rolle der Lufthansa Classic innerhalb der Gruppe.



Als Reaktion auf die anhaltende Streikwelle greift der Konzern nun zu drastischen Maßnahmen. Der Flugbetrieb der Tochter Lufthansa Cityline wird mit sofortiger Wirkung "bis auf Weiteres temporär stillgelegt". Laut interner Information werden keine Flüge mehr durchgeführt, betroffene Cockpit- und Kabinenmitarbeiter werden (bis auf wenige Ausnahmen) widerruflich freigestellt. In einer Videoschalte stellte Cityline-Chef Fabian Schmidt einen Interessenausgleich sowie einen Sozialplan in Aussicht und kündigte an, Anschlussmöglichkeiten innerhalb der Gruppe prüfen zu wollen. Der Konzern nimmt zudem 27 operative Flugzeuge "endgültig aus dem Programm", um weitere Verluste zu reduzieren.



Auch im laufenden Streikgeschehen kommt es zu spürbaren Auswirkungen, so fallen beispielsweise am heutigen Freitag in Düsseldorf 14 Abflüge und 14 Ankünfte aus.

Die Lufthansa-Aktie eröffnete am heutigen Freitag bei 7,60 EUR und lag damit rund 5,3 Prozent unter dem Wochenhoch vom Dienstag bei 8,03 EUR.











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Quelle: HSBC





















