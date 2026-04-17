Stühlerücken im Vorstand der BCA AG: Bastian K. Roeder wird seinen zum Jahresende 2026 auslaufenden Vertrag bei dem Maklerpool nicht verlängern. Seine Nachfolge ist noch nicht bekannt. Die Verantwortlichkeiten von Roeder werden kommissarisch innerhalb des Vorstands übernommen. Es gibt personelle Änderungen im Vorstand der BCA AG: Bastian K. Roeder, Vorstand Vertrieb, Marketing & Service, hat sich laut Angaben des Maklerpools aus persönlichen Gründen entschieden, seinen zum Jahresende 2026 auslaufenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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