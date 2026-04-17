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ARVOS erwirbt Père Olive und stärkt damit seine Rolle in der Kategorie der gekühlten mediterranen Produkte



17.04.2026 / 11:25 CET/CEST

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BRÜSSEL, 17. April 2026 /PRNewswire/ -- Arvos (ehemals AG Olives Group), der weltweit führende Anbieter von Tafeloliven, hat die Übernahme von Père Olive, einem anerkannten Spezialisten für gekühlte mediterrane Tafeloliven, Antipasti und Dips von der französischen Gruppe Labeyrie Fine Foods abgeschlossen. Zu Arvos gehören Aceitunas Guadalquivir in Spanien, Bell-Carter Foods in Kalifornien und Parthenon in Griechenland. Durch die Transaktion wird das Arvos-Geschäft mit Tafeloliven um gekühlte mediterrane Produkte erweitert, wodurch die Unterstützung für Einzelhändler in Belgien, Frankreich und anderen europäischen Märkten verstärkt wird. Père Olive wurde 1993 von Eric Maes gegründet und ist ein belgisches Unternehmen, das eine führende Position bei gekühlten mediterranen Produkten eingenommen hat. Für die Kunden bleibt das Tagesgeschäft unverändert. Sie werden weiterhin mit der gleichen Marke, dem gleichen Team, den gleichen Produkten und der gleichen Zusammenarbeit arbeiten, während sie von einer breiteren und robusteren Struktur profitieren, die ihnen im Laufe der Zeit mehr Stabilität und Konsistenz bietet. Als Teil von Arvos wird das Unternehmen von einer größeren Größe, breiteren industriellen Fähigkeiten und tieferen Fachkenntnissen in Bezug auf Eigenmarken und mediterrane Markenprodukte profitieren. Dazu gehört die Verbindung der gekühlten Produktion von Père Olive in Andenne (Belgien) mit der Direktbeschaffung und der lokalen Olivenproduktion in Spanien und Griechenland. "Der Zusammenschluss mit Arvos stärkt unsere Position für ein langfristiges Wachstum und bewahrt gleichzeitig die Qualitäten, die Père Olive auszeichnen: Qualität, Authentizität, Flexibilität und enge Kundenbeziehungen", so Hugues Chamberlan, Werksleiter des Werks in Andenne. Père Olive bringt Struktur in das zersplitterte gekühlte mediterrane Sortiment und macht die Apéro-Kategorie übersichtlicher und effizienter, um das Wachstum zu fördern. Mit Arvos im Rücken wird Père Olive zu einem zuverlässigen und skalierbaren Partner für die Entwicklung der Apéro-Kategorie, unterstützt durch eine stärkere Beschaffung, gleichbleibende Qualität und eine größere Versorgungsstabilität. Mit dem Standort in Andenne, Belgien, dem europäischen Zentrum für die Entwicklung und Innovation gekühlter mediterraner Produkte, erweitert die Gruppe ihre Kompetenzen in wichtigen Produktsegmenten. "Durch die Kombination von gekühlten und ungekühlten Produkten bietet die Übernahme dem Einzelhandel mehr Konsistenz, Flexibilität und Tiefe. Père Olive stärkt unser Angebot an Tafeloliven, Antipasti und Dips und trägt gleichzeitig zur Strukturierung und zum Wachstum der Apéro-Kategorie bei. Gemeinsam können wir unseren Kunden eine größere Kontinuität und kontinuierliche Innovation bieten", sagte Francisco Escalante, CEO von Arvos. Die Gruppe beliefert Kunden in mehr als 80 Ländern und stützt sich dabei auf die lokale Produktion in Spanien, Kalifornien, Griechenland und Belgien sowie auf die direkte Beschaffung in den wichtigsten Olivenanbaugebieten. Père Olive wird die Zusammenarbeit mit Labeyrie Fine Foods in Europa im Rahmen der bestehenden Geschäftsvereinbarungen fortsetzen. Über Arvos Arvos ist der weltweit führende Hersteller von Tafeloliven mit Niederlassungen in Kalifornien, Spanien, Griechenland und Belgien. Durch die Zusammenarbeit mit Landwirten aus allen wichtigen Olivenanbaugebieten und die Produktion vor Ort gewährleistet Arvos eine gleichbleibende Qualität und eine zuverlässige Versorgung der Kunden in aller Welt. www.arvosfoods.com Über Père Olive Das 1993 von Eric Maes gegründete Unternehmen Père Olive ist ein Pionier und anerkannter Spezialist für gekühlte mediterrane Produkte, darunter Tafeloliven, Antipasti und Dips. Père Olive ist für seine Innovation, Qualität und Authentizität bekannt. Das Unternehmen betreibt eine moderne und skalierbare Produktionsanlage für gekühlte Produkte und beliefert Kunden in ganz Belgien und Frankreich, wobei es auch auf anderen europäischen Märkten präsent ist. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2958243/Arvos.jpg

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