Wir erwarten einen starken Start ins Geschäftsjahr 2026 für Elmos, mit Umsätzen im ersten Quartal von 150-155 Mio. EUR (+20% im Vergleich zum Vorjahr), unterstützt durch eine Verbesserung des Auftragseingangs und eine normalisierte zugrunde liegende Nachfrage nach einer Phase der Bestandsanpassung. Allerdings wird das sequenzielle Wachstum durch die typische Saisonalität und vorgezogene Lieferungen gedämpft. Die Rentabilität sollte sich verbessern, mit stabilen Bruttomargen und höheren EBIT-Margen, die durch Volumenhebel und das Fehlen von Einmaleffekten unterstützt werden. Der angepasste freie Cashflow (Adj. FCF) wird voraussichtlich stark ausfallen, gestützt durch die zugrunde liegenden Betriebsabläufe und ein günstiges Working Capital. Obwohl derzeit keine gravierenden Engpässe sichtbar sind, zeigt sich eine gewisse Verknappung in der Kapazität von 8-Zoll-Wafern, bedingt durch die Nachfrage im Bereich Künstliche Intelligenz. Sollte sich die Verknappung verstärken, erwarten wir, dass Elmos davon profitieren wird, wie in früheren Zyklen, was weiteres Upside-Potenzial freisetzen könnte. Vor diesem Hintergrund erhöhen wir unser Kursziel auf 150,00 EUR (alt: 135,00 EUR), behalten jedoch aufgrund der fairen Bewertung eine HOLD-Einstufung bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/elmos-semiconductor-se
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