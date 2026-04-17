Die Windows-Updates von April sorgen bei einigen Nutzer:innen für Probleme. Der Grund: Ohne die Eingabe des sogenannten Bitlocker-Keys starten die Systeme nicht mehr. So kann man dagegen vorgehen. Updates sollen den Nutzer:innen eigentlich das Leben leichter machen. Im Falle aktueller Windows-Updates ist allerdings das Gegenteil der Fall. Ohne Eingabe des Bitlocker-Keys starten die Systeme nicht Ausgangspunkt war der April-Patchday von Windows, an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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