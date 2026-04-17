Hamburg (ots) -Die EUROPA-CENTER AG startet erfolgreich ins neue Jahr und verzeichnet gleich drei Neuvermietungen im EUROPA-CENTER Flow in Frankfurt-Gateway Gardens mit einer Gesamtfläche von rund 3.000 m².Der Automobilhersteller OMODA & JAECOO Deutschland GmbH wird auf insgesamt rund 1.715 m² sein deutsches Headquarter einrichten. Neben modernen Büroflächen entstehen ein repräsentativer Fahrzeug-Showroom sowie ein exklusiver Geschäftskundenberatungsbereich. "Wir freuen uns sehr, diesen innovativen Mieter im Haus zu haben, da der Showroom-Bereich das Erdgeschoss um eine zeitgemäße Nutzung bereichert", sagt Andreas Jantzen, Vorstand Immobilien. Der Mietvertrag wurde durch BNP Paribas Real Estate vermittelt.Auch Cargolux Airlines International hat sich für den Standort entschieden und eine rund 553 m² große Bürofläche im ersten Obergeschoss bezogen. Die Flächen wurden innerhalb von nur dreieinhalb Monaten ausgebaut. Die Anmietung erfolgte mit Beratung durch blackolive advisors.Darüber hinaus hat ein weltweit führendes Unternehmen für Frachtdienstleistungen sowie Lean-AI-gestützte Lieferketten eine rund 690 m² große, moderne und lichtdurchflutete Bürofläche im dritten Obergeschoss angemietet. Das international tätige Logistikunternehmen schafft hier künftig ein attraktives Arbeitsumfeld für seine Mitarbeitenden. Die Anmietung wurde exklusiv von Cushman & Wakefield begleitet.Das EUROPA-CENTER Flow ist ein international ausgerichteter Business-Campus mit rund 32.000 m² Mietfläche. Die Immobilie überzeugt durch ihre markante, futuristische Architektur sowie eine offene, campusartige Anordnung.Ausschlaggebend für die Neuansiedlungen waren insbesondere die hervorragende Verkehrsanbindung im Frankfurter Stadtteil Gateway Gardens, die hohe Bauqualität sowie die flexiblen Nutzungsmöglichkeiten der Flächen. Mit den aktuellen Vermietungen ist der Bauteil B bereits zu über 70 % vermietet. Weitere Vertragsabschlüsse befinden sich in fortgeschrittenen Verhandlungen und werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 realisiert.Über die EUROPA-CENTER ImmobiliengruppeDie EUROPA-CENTER Immobiliengruppe mit Sitz in Hamburg ist Investor, Entwickler und Bestandshalter hochwertiger und nachhaltiger Büro- und Geschäftshäuser, Hotels, Business-Apartments und Logistikimmobilien. Unter der Marke EUROPA-CENTER wurden bislang 28 Gebäude mit einem Bauvolumen von rund 410.000 m² - überwiegend für den Eigenbestand - realisiert. Das Unternehmen ist in Hamburg, Berlin, Bremen, Essen, Frankfurt und Barcelona vertreten. Aktuell wird das Portfolio unter anderem durch die Projekte EUROPA-CENTER Wing in Bremen sowie ein Holiday Inn Express Hotel in Barcelona erweitert.Pressekontakt:Ulrike Lüken-ArndtTel.: 040 27144-475E-Mail: ulrike.lueken-arndt@europa-center.comOriginal-Content von: Europa-Center AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128315/6257420