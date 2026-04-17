Diese DAX-Aktie läuft seit Wochen beständig nach oben. Auch am Freitag können die Papiere deutlich anziehen und es gibt das nächste Kaufsignal. Das müssen Anleger jetzt wissen. Am Freitag befinden sich die Papiere der Deutschen Börse weiter im Aufwind. Der DAX-Konzern steigt um 2,5 Prozent, nachdem er in den vergangenen Monaten bereits deutlich zulegen konnte. Grund ist eine positive Studie der Bank of America. DAX-Dauerläufer-Aktie zieht weiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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