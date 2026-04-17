Microsoft hat Probleme mit seinen April-Updates eingeräumt, das Administratoren den letzten Nerv raubt: Bestimmte Windows-Server-Maschinen starten sich ungefragt neu. Die April-Sicherheitsupdates für Windows können je nach Setup gravierende Störungen verursachen. Das gilt nicht nur für normale Windows-10- und Windows-11-Maschinen, bei denen es unter Umständen Ärger wegen des Zwangs zur Eingabe von Bitlocker-Keys gibt, sondern auch für Windows Server. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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