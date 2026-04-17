In den vergangenen Monaten kam es laut mehreren Sicherheitsbehörden zu Angriffen auf ältere Router durch russische Hacker:innen. Jetzt warnen FBI, NSA, BND und der Verfassungsschutz User:innen vor den möglichen Konsequenzen, wenn sie ihre Geräte nicht schützen. Das Department of Justice und das FBI haben festgestellt, dass es seit 2024 wiederholt Cyberangriffe auf verwundbare Router weltweit gibt. Die Hacker:innen, die hinter den Attacken stecken, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n