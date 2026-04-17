© Foto: Jeff Chiu/AP/dpaApple glänzt in China mit starkem Wachstum bei seinen iPhone-Verkäufen. Was steckt hinter diesem Erfolg?Apples iPhone-Lieferungen in China stiegen im ersten Quartal um 20 Prozent und verzeichneten damit das stärkste Wachstum unter den großen Anbietern, trotz eines allgemeinen Rückgangs aufgrund steigender Preise für Speicherchips, wie Daten von Counterpoint Research zeigen und wie Reuters berichtet. Die Smartphone-Lieferungen sanken im weltweit größten Smartphone-Markt im Zeitraum von Januar bis März insgesamt um 4 Prozent. Dies ist auf Unterbrechungen der Lieferkette und die stark gestiegenen Chippreise zurückzuführen. Warum Apple diesem Trend trotz, erklärt Ivan Lam, leitender Analyst …Den vollständigen Artikel lesen
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