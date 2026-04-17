Rostock (ots) -Gemeinsame Fachtagung vom Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung Mecklenburg-Vorpommern und der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V.Am 17. und 18. April richten das Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung Mecklenburg-Vorpommern und die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V. die dritte gemeinsame Fachtagung Lernort Schule im digitalen Wandel - Bildung für eine zukunftsfähige Gesellschaft in der Rotunde der Rostocker Hansemesse aus.Ziel ist es, Lehrende der beruflichen Bildung zum gemeinsamen Austausch über aktuelle Perspektiven, Forschungsergebnisse und Praxisbeispiele rund um projektbasiertes und digitales Lehren und Lernen zusammenzubringen - und gemeinsam Ideen zu entwickeln, wie Schule so als Lern- und Lebensort gestärkt werden kann.Thomas Jackl, Abteilungsleiter im Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung Mecklenburg-Vorpommern: "Die bisherigen Fachtagungen haben eindrucksvoll gezeigt, wie viel Innovationskraft und Gestaltungswille in unseren beruflichen Schulen stecken. Aus dem gemeinsamen Austausch sind konkrete Entwicklungsprozesse entstanden, die heute bereits sichtbar Wirkung entfalten. Mit der dritten Tagung schaffen wir Raum, um diese Erfahrungen zu teilen, weiterzudenken und gemeinsam tragfähige Antworten auf die Herausforderungen des digitalen Wandels zu entwickeln - praxisnah, kooperativ und mit klarem Blick auf eine zukunftsfähige Bildung.""Der Einsatz digitaler Werkzeuge im Rahmen von projektbasiertem Lernen ermöglicht nicht nur die Individualisierung von Lernwegen, er ermöglicht auch neue Formen der Kollaboration und die Entstehung einer Lernkultur, die über die reine Wissensvermittlung hinausgeht und gezielt die Kompetenzen fördert, die zur Bewältigung zukünftiger Aufgaben eine immer größere Bedeutung erlangen werden. Die GPM engagiert sich dafür, projektbasiertes Lernen vom Rand ins Zentrum einer zukunftsfähigen Lernkultur zu rücken und Projektmanagement-Kompetenz als Schlüsselqualifikation für die Gestaltung von Zukunft zu stärken", sagt Prof. Peter Thuy, Präsident der GPM.Die Fachtagung steht im Rahmen der gemeinsamen Kooperation des Ministeriums für Bildung und Kindertagesförderung Mecklenburg-Vorpommern und der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V. unter Schirmherrschaft der Bildungsministerin Simone Oldenburg.In über 20 partizipativen Formaten werden Referierende und Teilnehmende in den Austausch über notwendige Entwicklungsprozesse, Ideen, Strukturierungshilfen und Best Practice Beispiele gehen und gemeinsam über den Beitrag von Digitalisierung und stärkerer Projektorientierung rund um den Wandel von Lehre und Lernen diskutieren.Weitere Informationen: https://www.gpm-ipma.de/tagung-bildung2026Mehr über die GPM: https://www.gpm-ipma.deVertiefende Inhalte rund um Projektmanagement im GPM Blog: https:// www.gpm-blog.deÜber die GPMDie GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. ist ein gemeinnütziger Fachverband für Projektmanagement. 1979 gegründet bildet die GPM heute ein weitreichendes Netzwerk für Projektmanagement-Expertinnen und -Experten aus allen Bereichen der Wirtschaft, der Hochschulen und der öffentlichen Institutionen. Der Fachverband trägt wesentlich zur Professionalisierung und Weiterentwicklung des Projektmanagements in Deutschland bei und bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung sowie zur Zertifizierung im Projektmanagement. Über den Dachverband International Project Management Association (IPMA) ist die GPM weltweit vernetzt und bringt auch auf internationaler Ebene die Arbeit an Normen und Standards voran. Im Bildungsbereich engagiert sich die GPM mit dem Ziel, projektbasiertes Lernen als festen Bestandteil einer zukunftsfähigen Lernkultur zu etablieren. Dabei unterstützt sie Schulen und Lehrkräfte konkret durch Materialien, Fortbildungen und Netzwerke, um Projektmanagement als Lern- und Arbeitsmethode im Unterricht zu verankern.Pressekontakt:Sebastian WieschowskiGPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V.E-Mail: s.wieschowski@gpm-ipma.deOriginal-Content von: GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118675/6257496