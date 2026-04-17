ETF Analyse der Woche | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) bildet den S&P 500 Index ab und ermöglicht Anlegern einen breiten Zugang zu den 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA. Der ETF setzt auf eine physische Replikation und überzeugt durch eine sehr niedrige Gesamtkostenquote von 0,07 - pro Jahr.

- iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) WKN: A0YEDG - IE00B5BMR087 - Ticker: SXR8

? Key Takeaways

Die iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) Prognose bleibt bullisch, solange der ETF oberhalb der SMA20 im Wochenchart notiert, mit Kurszielen bei 675 EUR und 715 EUR.

Rücksetzer wurden zuletzt konsequent gekauft, insbesondere im Bereich der SMA50 und SMA200, was auf anhaltendes institutionelles Interesse hinweist.

Langfristig überzeugt der ETF durch starke Performance, niedrige Kosten und breite Diversifikation, kurzfristig sind Rücksetzer jedoch als potenzielle Einstiegsgelegenheiten zu bevorzugen.

ETF Analyse der Woche - Chartcheck im Wochenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Rahmen der ETF Analyse der Woche zeigt sich im Wochenchart ein klar strukturierter Trendverlauf. Bis Oktober 2023 bewegte sich der ETF in einer engen Seitwärtsphase. Anschließend setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den Kurs bis Anfang 2025 über die Marke von 600 EUR führte....

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