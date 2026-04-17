Die Aktie von Mercedes-Benz steht am Freitag plötzlich deutlich unter Druck und verliert mehr als 4 Prozent im Wert. Doch es besteht kein Grund zur Panik für Investoren. Das steckt konkret dahinter. Die Aktie von Mercedes-Benz ist am Freitag um 4 Prozent gefallen, aber nicht wegen schlechter Nachrichten. Grund für den Kurssturz: Der Wert wird nun ex-Dividende gehandelt. Mercedes-Benz-Aktie bricht ein So wurde vor Handelsbeginn bestimmt, welche Anteilseigner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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