Mit dem "1.000-Köpfe-Plus-Programm" hat das Bundesforschungsministerium eine Offensive gestartet, Forschende aus dem Ausland nach Deutschland zu locken. Eine von ihnen ist die Medizininformatikerin Sevgi Gökce Kafali Tekat. Warum es sie an die TU München zog, erzählt sie im Interview. Ende 2025 hatte das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) - ehemals BMBF - zu einer großen Veranstaltung für das sogenannte "1.000-Köpfe-Plus-Programm" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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