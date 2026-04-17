CTS Eventim hat Ende März mit einem verhaltenen Ausblick die Anleger verschreckt. Die Aktie ging um rund 25 Prozent in die Knie. Firmengründer und Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg hat den Rücksetzer genutzt, um massiv CTS-Aktien zu kaufen. Mittlerweile hat sich die Aktie des Ticketvermarkters und Konzertveranstalters von den damaligen Tiefstständen gelöst. Analysten sehen weiteres Erholungspotenzial.Im abgelaufenen Jahr lief es für CTS Eventim operativ eigentlich noch recht solide. Die anhaltend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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