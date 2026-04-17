Gold steuert auf den vierten Wochengewinn in Folge zu. Waffenruhe, schwächerer US-Dollar und eine spektakuläre Prognose von Wells Fargo befeuern die Fantasie. Steht das Edelmetall vor dem nächsten großen Sprung?Vor allem die Hoffnung auf diplomatische Fortschritte im Nahen Osten stützt das Edelmetall. Anleger rechnen damit, dass ein möglicher Durchbruch zwischen den USA und dem Iran den Druck auf die Ölpreise mindern und damit auch die Angst vor neuer Inflation abschwächen könnte. Zusätzlichen Rückenwind bekam diese Sicht durch den jüngsten diplomatischen Kurs. Ein zehntägiger Waffenstillstand zwischen dem Libanon und Israel trat am Donnerstag in Kraft. US-Präsident Donald Trump sagte …Den vollständigen Artikel lesen
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