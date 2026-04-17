The Bottom Line: Fed-Anhörung, China und Eurozonen-Indikatoren

In der kommenden Woche stehen erneut zentrale politische und geldpolitische Themen in den USA, China und Europa im Fokus. Besonderes Augenmerk gilt der geplanten Anhörung von Kevin Warsh, dem von US-Präsident Donald Trump nominierten Kandidaten für den Vorsitz der US-Notenbank, vor dem Bankenausschuss des US-Senats. Das Verfahren ist Teil des institutionellen Übergangs an der Spitze der Federal Reserve.
Daneben richtet sich der Blick auf China, wo die Zentralbank über ihren geldpolitischen Kurs informiert, sowie auf die Eurozone, in der die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für April veröffentlicht werden und aktuelle Einblicke in die konjunkturelle Entwicklung liefern.
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