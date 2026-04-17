Die AMD-Aktie erlebt derzeit eine fast schon historische Rallye. Nach Gewinntagen am Stück ist dem Chipgiganten am Donnerstag der Sprung auf ein neues Rekordhoch gelungen. Was sind die Gründe für die starke Performance und lohnt es sich jetzt noch auf die Kursrakete aufzuspringen? Zehn Gewinntage am Stück AMD positioniert sich als Herausforderer des langjährigen Chip- und KI-Dominators Nvidia. Doch eines hat die Aktie ihrem großen Konkurrenten schon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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