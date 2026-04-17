Gold kommt aktuell nicht vom Fleck. Während Krisen eigentlich Rückenwind liefern sollten, bremst ein starker US-Dollar die Rallye aus. Doch unter der Oberfläche sprechen viele Faktoren weiter für steigende Kurse. Seitwärts statt Rally Der Goldpreis tritt auf der Stelle. Rund 4.795 US$ kostet die Feinunze aktuell - und damit bleibt das Edelmetall knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 4.800 US$ gefangen. Die Märkte sehen ein klassisches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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