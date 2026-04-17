Monatelang befand sich die Oklo-Aktie auf Talfahrt, doch in den letzten fünf Handelstagen meldete sich das US-Nukleartechnologieunternehmen mit einem Kursplus von +35% mit einer bärenstarken Performance zurück. Was steckt hinter dem Aufschwung und können Anleger nun wieder Hoffnung schöpfen? Atomreaktoren im All Wie gaga ist das denn? Das ist wohl die erste Reaktion der meisten Börsianer auf den jüngsten Plan der US-Regierung in puncto Eroberung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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