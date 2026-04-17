Humanoide Roboter sind eines der großen Trendthemen des Jahres. Nur erschwinglich sind sie selten. Unitree Robotics will das ändern. Der R1 soll bald für rund 4.400 Dollar nach Hause kommen - via Aliexpress. Was gibt es dafür? Längst kann man sich einen eigenen Roboter im Onlinehandel bestellen - auch in Deutschland. Bei Mediamarkt kostet der Unitree G1 zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Artikels etwa 28.199 Euro - und damit so viel wie ein neuer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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