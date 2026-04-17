Im Wettbewerb um Fachkräfte bleibt die betriebliche Vorsorge von hoher Relevant, hält die ALH Gruppe in einer von forsa durchgeführten Studie fest. Die bAV bleibt Standard mit deutlich Luft nach oben, während die bKV an Bedeutung gewinnt. Viele KMU nutzen die Möglichkeiten allerdings noch nicht voll aus. Die betriebliche Vorsorge bleibt ein zentraler Baustein im Wettbewerb um Fachkräfte, wird jedoch von vielen mittelständischen Unternehmen noch nicht voll ausgeschöpft. Das zeigt die aktuelle, repräsentative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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