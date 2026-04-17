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Wir führen momentan 39 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 69 %. In dieser Woche haben wir eine weitere Ausgabe unserer Serie "Finger weg!" veröffentlicht, ein Stop-Loss platziert, ein Kursziel angepasst, ein Limit gestrichen und eine Position neu aufgenommen. Heute erhöhen wir ein Ziel und ein Stop-Loss. Betroffen sind unter anderem Evonik, BYD, 2G-Energy, Prysmian, SK Hynix, Diageo, MongoDB und Gartner. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Die Scharte, die der Iran-Krieg verursacht hat, ist an der Wall Street schon wieder ausgewetzt. Allerdings nur in den technologielastigen Indizes. In die Sektoren KI-Infrastruktur, Chips und in die Hyperscaler sind in den letzten 2 Wochen wieder viel Kapital geflossen, nachdem die Sektoren monatelang korrigiert haben. Wir sind mit SK Hynix, Braodcom, Amazon, Alphabet und Nebius mit dabei und reizen das aus.Aber Vorsicht: die Warnzeichen mehren sich langsam wieder: Die Marktbreite und das Handelsvolumen sind gering, Trumps Ultimatum läuft bald ab, der Fear&Greed ist gestern wieder in das Greed Quantil geklettert und die beiden US Indizes haben die längste Gewinnstrecke seit 2021 absolviert. Ab sofort ist Selektion wieder Trumpf!Wir sind mit einer neuen Ausgabe unserer beliebten Serie "Finger weg!" in die Woche gestartet, bei der wir Ihnen Aktien vorstellen, von denen Sie sich lieber fernhalten sollten. Dieses Mal hatten wir fünf Aktien im Gepäck, darunter ein Spirituosenkonzern im Abwärtstrend, ein Spezialist für Datenbanken mit enttäuschendem Ausblick, ein DAX-Konzern auf dem Kursniveau von vor 14 Jahren, ein ehemaliger Highflyer von der Wall Street und ein IT-Beratungskonzern mit bitterer Prognose.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?? verschaffen. Wenn Sie unsere Inhalte interessant finden und mehr davon lesen möchten, können Sie uns einen ganzen Monat kostenlos testen. Das Probeabo können Sie in den ersten 30 Tagen mit einer e-Mail an?kundenservice@finanzen100.de?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!