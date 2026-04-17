André Fischer warnt: Hinter den aktuellen Schlagzeilen formiert sich ein viel größerer Umbruch. Rohstoffe werden knapp, Energie wird zum Machtfaktor und die Spannungen zwischen den großen Playern nehmen weiter zu. Für den Börsenprofi ist klar: Das eigentliche Risiko liegt tiefer im System - und dort entscheidet sich jetzt, wer zu den Gewinnern gehört.Doch wo entstehen jetzt die größten Chancen? Die Antwort: wenige, strategisch positionierte Unternehmen, die an den entscheidenden Engpässen ansetzen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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