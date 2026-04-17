Die Diskussion, ob die EU ChatGPT bald als sehr große Suchmaschine reguliert, bringt das Geschäftsmodell des KI-Marktführers ins Wanken. Dabei könnte das ungehemmter Wild-West-KI endlich einen Riegel vorschieben, meint unser Autor. Die Liste an Vorgaben, die Tech-Firmen erfüllen müssen, deren Produkte unter den Digital Services Act fallen, ist lang. Das merkte in jüngster Vergangenheit zum Beispiel der politisch stramm rechte Milliardär Elon Musk. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n