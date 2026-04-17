© Foto: Richard Drew/AP/dpa11 Tage in Folge klettert der S&P 500. Aktuell geht der Markt aber mit wenig Volumen nach oben. An den Börsen findet gerade eine Phantom-Rallye statt.In den letzten Tagen hat eine deutliche Erholung an den Märkten eingesetzt. Anleger weltweit zeigen sich erleichtert über den Waffenstillstand im Nahen Osten. Doch der Teuer-Tsunamie rollt gemächlich, aber sicher auf uns zu. Abgesehen davon, dass die Dauer der Folgen des Irankriegs noch kaum abschätzbar für die Wirtschaft sind und sich zunächst in teurer Energie und erhöhter Inflation abzeichnen, tendieren die Börsen weltweit mit einem Vorschuss. Wagen wir einen genauen Blick hinter den massiven Anstieg. Beim S&P 500, der 11 Tage in Folge …Den vollständigen Artikel lesen
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