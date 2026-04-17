Einzelabruf

Die Termin-Börse ist genau das richtige für Mutige, die nur einmal in der Woche handeln wollen, sich aber Chancen nicht entgehen lassen möchten. Regelmäßig am Freitag heiße Hebel-Spekulationen aus der Bernecker Redaktion. Diese Woche stand die Transformation der Versicherungsbranche im Forderung: Durch neue KI-Applikationen wird der veraltete, papierlastige Sektor moderniesiert. Wir haben Ihnen diese Woche drei Unternehmen vorgstellt, die den Wandel leiten. Daneben waren ein Pharmaunternehmen mit KI-Hilfe, der Goldstandard der Fintechs und zwei Unternehmen aus einem Trendsektor, der bei den meisten noch unter dem Radar fliegt dabei.Nur einmal in der Woche ordern, aber profitieren wie die Großen. Das ist die Termin-Börse aus dem Hause Bernecker. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, das Risiko spekuliert immer mit! Deshalb hat bei uns jeder Einstieg mehrere Kauflimits, immer einen Stop und meistens eine heiße Story. Das geht auch ohne. Probieren Sie es gerne aus. Sie benötigen für solche Orders die Termingeschäftsfähigkeit bei Ihrem Broker.