Die Bestände an Kerosin und Co. werden in Europa immer knapper. Für Flugreisende, aber auch für die Aktien von Lufthansa und TUI dürfte das zu einem potenziell großen Problem werden. Durch die Ereignisse im Iran wird die Versorgungslage mit Kerosin in Europa immer knapper. Auch wenn es Friedensbestrebungen gibt, könnte das zu einem ernsthaften Problem für Reisende und Reise-Aktien werden. Der Sprit wird knapp So sagte Fatih Birol, Chef der IEA (Internationale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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