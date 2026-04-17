Brühl (ots) -Viele Unternehmen und Privathaushalte suchen angesichts unsicherer Energiemärkte nach einer verlässlichen Alternative zu Heizöl. Mit Flüssiggas (Propan) bietet Rheingas (https://www.rheingas.de/fluessiggas) eine Lösung, die Versorgungssicherheit, Flexibilität und planbare Energiekosten verbindet - für ölbeheizte Unternehmen ebenso wie für Privatkunden in netzfernen Gebieten. Als netzunabhängige, dezentrale Energie eignet sich Propan besonders dort, wo eine eigenständige und verlässliche Versorgung gefragt ist.Vor allem für Gewerbe und Industrie ist eine stabile Energieversorgung entscheidend. Propan kann hier nicht nur Heizöl ersetzen, sondern auch als Backup-Lösung für Erdgas eingesetzt werden, um Prozesse abzusichern und Ausfälle zu vermeiden. Gerade seine netzunabhängige Verfügbarkeit macht den Energieträger für Unternehmen interessant, die Wert auf Versorgungssicherheit und betriebliche Kontinuität legen.Auch für Privatkunden in netzfernen Regionen ist Propan eine attraktive Option. Wer nicht an das Erdgasnetz angeschlossen ist, gewinnt mit Propan eine zuverlässige, flexible und dezentrale Energiequelle für die Wärmeversorgung.Hinzu kommt: Propan hat bereits in seiner fossilen Form einen geringeren CO2 Ausstoß als Heizöl und ist bei steigenden CO2 Preisen eine attraktive Energie.Mit BioPropan gibt es zudem eine erneuerbare Form des Energieträgers, die bereits seit Jahren am Markt verfügbar und bewährt ist. Damit bietet Propan nicht nur heute eine praktische Alternative zu Heizöl, sondern eröffnet auch mit Blick auf die regulatorischen Anforderungen der kommenden Jahre eine zukunftsfähige Perspektive. Denn das Gebäudeenergiegesetz und die absehbare Novellierung geben die Richtung klar vor: Ab 2029 wird für Öl und Gas ein verpflichtender Bioanteil gelten. Gleichzeitig können CO2-Kosten reduziert werden."Gerade in unsicheren Zeiten kommt es auf eine Energieversorgung an, die verlässlich funktioniert und sich gut kalkulieren lässt", so Uwe Thomsen, geschäftsführender Gesellschafter der Rheingas "Mit Propan bieten wir Unternehmen und Privathaushalten eine praxistaugliche Alternative zu Heizöl - netzunabhängig, flexibel und mit BioPropan auch in erneuerbarer Form verfügbar."Rheingas begleitet den Wechsel von Öl zu Propan mit individueller Beratung, passender Planung und zuverlässiger Versorgung. So entstehen Lösungen, die auf den jeweiligen Bedarf zugeschnitten sind, im privaten Haushalt ebenso wie im gewerblichen oder industriellen Einsatz.Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KGPropan Rheingas GmbH & Co. KG, ist ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl und mehreren Vertriebsstandorten in Deutschland sowie in Polen und den Niederlanden. Rheingas legt den Fokus auf dezentrale Energieträger und Technologien mit erprobter Infrastruktur, sicherer Beschaffung aus Europa und möglichst großen CO2- und NOX-Reduktionspotenzialen. Seit mehr als 100 Jahren ist Rheingas der Top-Anbieter für Flüssiggas, Wärmepumpen, Erdgas, Strom, Photovoltaik und Energietechnik. Bundesweit werden über 30.000 Privat- und Geschäftskunden mit Energie beliefert. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 500 Mitarbeiter.Rheingas bündelt Energietechnik und Energieeffizienz, Heizungsbau sowie Energieversorgung mit Flüssiggas, Autogas, Wasserstoff, Erdgas, Strom und bietet seinen Kunden Komplettlösungen an.Medienkontakt:Pressesprecherin RheingasEvelyn HöllerTel: 02232 7079 1126Mobil: 0151 40466790evelyn.hoeller@rheingas.deOriginal-Content von: Propan Rheingas GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118273/6257687