© Foto: Imago Images / ZUMA Press WireMichael Burry hat eine neue Position bei PayPal aufgebaut. Den Kursrutsch vieler Tech-Aktien hält er für überzogen.Michael Burry greift nach dem jüngsten Ausverkauf bei Tech-Werten wieder zu. Der als "The Big Short"-Investor bekannte Fondsmanager sieht in den starken Kursverlusten vieler Software- und Zahlungsdienstleister weniger ein fundamentales Problem als vielmehr eine überzogene Marktreaktion - und damit eine Kaufchance. In einem aktuellen Substrack-Beitrag schrieb Burry, eine "reflexive positive Rückkopplungsschleife" habe den Abverkauf verstärkt. Gemeint ist das Zusammenspiel aus fallenden Aktienkursen und Druck am Kreditmarkt, da viele Finanzierungen im Bereich privater Kredite an …Den vollständigen Artikel lesen
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