Der iranische Außenminister Araghchi gibt grünes Licht für die Durchfahrt von Handelsschiffen durch die strategisch wichtige Straße von Hormus. Die Ölpreise brechen massiv ein, während der DAX in einer ersten Reaktion um fast zwei Prozent nach oben schießt.Die geopolitische Lage im Nahen Osten entspannt sich schlagartig. Wie der iranische Außenminister Abbas Araghchi soeben bekannt gab, ist die Durchfahrt für Handelsschiffe durch die Straße von Hormus ab sofort wieder frei. Die Meerenge gilt als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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