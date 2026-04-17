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Der Bitcoin Kurs hat diese Woche die Marke von 76.000 Dollar durchbrochen und damit das stärkste Signal seit dem Februar-Crash gesendet. Der Anstieg kam nicht aus dem Nichts, denn zwei der größten Investmentbanken der Welt haben innerhalb weniger Tage neue Krypto-Produkte eingereicht. Goldman Sachs stellte seinen ersten Bitcoin-ETF bei der SEC vor, während Morgan Stanleys MSBT-Fonds in der ersten Woche über 100 Millionen Dollar einsammelte. Dieser Artikel analysiert, was die aktuelle Bitcoin Kurs Bewegung bedeutet, wo Solana nach einem schwierigen Monat steht und warum ein Presale-Projekt die Rendite liefern könnte, die etablierte Large Caps in dieser Marktphase nicht erreichen.

Bitcoin Kurs: Goldman Sachs reicht ersten BTC-ETF ein, BTC prallt an 76.000 Dollar ab

Goldman Sachs hat am 14. April einen Bitcoin Premium Income ETF eingereicht, den ersten direkten Schritt der Investmentbank in den Kryptomarkt. Der Fonds setzt eine Covered-Call-Strategie auf bestehende Spot-BTC-Produkte ein, um Rendite zu generieren, wie CoinDesk berichtete. Die Einreichung fiel in dieselbe Woche, in der Morgan Stanleys MSBT-Fonds die 100-Millionen-Dollar-Marke mit den niedrigsten Gebühren der gesamten Kategorie überschritt.

Fortune nannte das Goldman-Produkt eine Überraschung von einer Bank, die Krypto jahrelang nur von der Seitenlinie beobachtet hatte. Der Bitcoin Kurs erreichte 76.000 Dollar und fiel in derselben Sitzung auf 74.000 Dollar zurück. Dieses Muster setzt sich seit zwei Monaten fort, denn jeder Vorstoß über 75.000 Dollar trifft auf Verkaufsdruck, den institutionelle Produkte allein nicht absorbieren können.

Pepeto und die Token mit dem größten Potenzial für 2026

Während Goldman Sachs Bitcoin in ein Ertragsprodukt für institutionelle Anleger verpackt, baut Pepeto etwas auf, das für den aktiven Retail-Trader sofort einsetzbar ist. Das Protokoll betreibt eine Cross-Chain-Bridge, die Vermögenswerte zwischen Blockchains in einem einzigen Schritt überträgt, und einen PepetoAI-Risikoscanner, der das Handelsrisiko vom Einstieg bis zum Ausstieg bewertet. Damit behält der Trader bei jeder Position mehr Kapital, statt Vorteile an Gasgebühren und blinde Einstiege zu verlieren. Alle Tools sind heute über die offizielle Pepeto-Website verfügbar, ohne dass technisches Vorwissen nötig wäre.

Der Presale hat über 9,13 Millionen Dollar eingesammelt, während der breite Markt in Angst verharrt. SolidProof hat den gesamten Smart Contract noch vor dem Start des Presales einer vollständigen Sicherheitsprüfung unterzogen und die Integrität der Codebasis bestätigt, was Anlegern eine unabhängige Garantie bietet. Der Architekt des ursprünglichen Pepe-Tokens hat dieses Protokoll von Grund auf entwickelt, und ein ehemaliger Binance-Spezialist im Team begleitet den Listing-Prozess bis zum bestätigten Börsendebüt.

Jede neue Börsennotierung nach Binance bringt einen frischen Pool von Käufern zu einem festen Angebot von 420 Billionen Token, und die Differenz zwischen dem Presale-Preis und dem ersten öffentlichen Kaufpreis ist das Fenster, das in dem Moment verschwindet, in dem das Orderbuch live geht. In früheren Zyklen haben Presale-Projekte mit funktionierender Exchange-Infrastruktur und bestätigten Tier-1-Listings die stärksten Renditen unter allen Token-Kategorien erzielt. Wer seine Position ein Jahr lang hält, kann Gewinne nach der deutschen Haltefrist komplett steuerfrei realisieren.

Bitcoin

BTC notiert bei etwa 74.200 Dollar, nachdem der Kurs am 14. April kurzzeitig 76.000 Dollar überschritten hatte, als Friedensgespräche mit dem Iran die Risikobereitschaft stärkten, wie CoinDesk berichtete. Der Bitcoin Kurs pendelt seit dem Februar-Crash von seinem Oktober-Hoch bei rund 126.000 Dollar zwischen 60.000 und 75.000 Dollar, und der 200-Tage-Durchschnitt bei 87.500 Dollar markiert das Niveau für eine echte Trendumkehr. Ein Anstieg von hier auf 87.500 Dollar liefert rund 18 Prozent, stark für den größten Kryptowert, aber ein Bruchteil dessen, was ein Presale-Einstieg bei einem einzigen Listing-Event erzielen kann.

Solana

SOL hält sich bei rund 86 Dollar nach der Erholung vom 280-Millionen-Dollar-Drift-Exploit, der den Token innerhalb einer Woche um 13 Prozent nach unten drückte. Das Alpenglow-Upgrade steht weiter auf der Entwicklungs-Roadmap. Ein Anstieg von 86 Dollar auf den Widerstand bei 102 Dollar würde etwa 19 Prozent liefern, ein solider Trade für eine etablierte Layer-1-Blockchain, der aber kein Portfolio grundlegend verändern kann.

Fazit

Der Bitcoin Kurs Anstieg auf 76.000 Dollar hat die Aufmerksamkeit jedes Handelsdesks an der Wall Street gewonnen, und Goldmans erster BTC-ETF bestätigt den wachsenden institutionellen Zuspruch. Die Mathematik von 74.200 Dollar zum 200-Tage-Durchschnitt ergibt 18 Prozent, Solanas Weg zu 102 Dollar liegt bei 19 Prozent, und keines von beiden verändert ein Portfolio grundlegend. Ein bekanntes Muster im Kryptomarkt zeigt, dass die größten Gewinne bei Projekten entstehen, die vor ihrer ersten Börsennotierung stehen, nicht bei Large Caps nahe ihrem Widerstand. Der Presale-Preis, der heute existiert, kehrt nach Handelsbeginn nie zurück.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was treibt den Bitcoin Kurs im April 2026?

BTC stieg auf 76.000 Dollar, gestützt durch Friedensgespräche mit dem Iran und ETF-Einreichungen von Goldman Sachs und Morgan Stanley. Der Widerstand bei 75.000 Dollar und der 200-Tage-Durchschnitt bei 87.500 Dollar begrenzen die Aufwärtsbewegung weiterhin.

Warum zieht Pepeto in diesem Bitcoin Kurs Zyklus Aufmerksamkeit auf sich?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg vor einer bestätigten Binance-Notierung mit funktionierenden Exchange-Tools und einem vollständigen SolidProof-Audit. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle verfügbaren Produkte und den aktuellen Stand des Presales.