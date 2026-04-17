EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.04.2026
Ort: https://classic.gs.de/media/de/dokumente/service/wertpapierprospekte/geschaeftsberichte/Wertpapier_Testat_2025.pdf
17.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
|Marienturm Taunusanlage 9-10
|60329 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|https://www.gs.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2310546 17.04.2026 CET/CEST
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