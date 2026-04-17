Basel (ots) -Die Baloise Bank AG hat die Swisschange Financial Services AG mit dem Broker Award 2026 ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand im Rahmen eines exklusiven Dinners im Grand Hotel Les Trois Rois in Basel statt - einem der renommiertesten Häuser der Schweiz und zugleich einem passenden Rahmen für eine Auszeichnung mit starker Basler Verankerung.Der Baloise Broker Award wird jährlich vergeben und bewertet ausschliesslich messbare Leistung: eingereichte Anträge, Abschlussquote, Finanzierungsvolumen und Hypothekenbestand. Swisschange belegt beim Baloise Broker Award 2026 den ersten Platz. Die Auszeichnung durch eine der grössten Schweizer Banken unterstreicht, dass sich unabhängige Beratungsqualität im direkten Vergleich mit grossen Marktteilnehmern messbar durchsetzt.Vier von fünf eingereichten Hypothekaranfragen führen zum Abschluss. Das ist das Ergebnis einer sorgfältigen Dossiervorbereitung: Swisschange reicht nur Unterlagen ein, die strukturiert, vollständig durchdacht und auf den jeweiligen Finanzierungspartner zugeschnitten sind. Die Zusammenarbeit mit der Baloise Bank AG besteht seit 2009.Swisschange versteht sich nicht als klassischer Hypothekenvermittler, sondern als unabhängiger Käufervertreter. Die Arbeit beginnt lange vor der ersten Bankofferte - mit einer strukturierten Analyse der Finanzierungssituation, einer tragfähigen Strategie und der Auswahl des richtigen Finanzierungspartners für jeden individuellen Fall.Lester Steinger, CEO und Gründer von Swisschange: «Diese Auszeichnung bestätigt, was wir seit Jahren leben: Echte Käufervertretung zahlt sich messbar aus - für unsere Kunden und im Marktvergleich.»Im Schweizer Immobilienmarkt fehlte bisher eine Rolle: jemand, der ausschliesslich die Interessen des Käufers vertritt - von der ersten Analyse bis zum Vertragsabschluss. Swisschange hat dieses Modell früh und konsequent aufgebaut und positioniert sich damit als Pionier der unabhängigen Käufervertretung im Schweizer Immobilienmarkt.Über Swisschange Financial Services AGSwisschange Financial Services AG ist eine unabhängige, FINMA-regulierte Finanzboutique mit Sitz am Rheinknie in Basel. Seit 2003 begleitet das Unternehmen Privatkunden und Unternehmer bei Immobilien-, Finanzierungs- und Vermögensentscheidungen. Im Zentrum steht die unabhängige Käufervertretung: strategisch, vorausschauend und konsequent an den Interessen des Kunden ausgerichtet.Medienkontakt:Lester SteingerCEO & GründerSwisschange Financial Services AGAeschenplatz 64052 Baselpresse@swisschange.chhttps://swisschange.ch/Original-Content von: SWISSCHANGE Financial Services AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103555/100939581