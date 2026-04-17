Der iranische Außenminister Abbas Araghchi bestätigte, dass die Straße von Hormuz für die Dauer des Waffenstillstands im Libanon für die kommerzielle Schifffahrt uneingeschränkt passierbar bleibt. Der Preis für Brent sinkt um 9 % auf 90,5 US-Dollar pro Barrel. Der DAX springt auf über 24.700 Punkte. Und damit bestätigt sich meine These:
Die ökonomische Logik folgt dem Selbsterhalt. Ein monatelanger Krieg am Golf widerspricht den existenziellen Kerninteressen aller beteiligten Akteure.
Schönes Wochenende!
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