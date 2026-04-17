Monheim am Rhein (ots) -Die WK Moser GmbH positioniert sich als spezialisierter Anbieter für Makler, die in der privaten Krankenversicherung planbarer wachsen, ihren Bestand systematisch ausbauen und ihr Tagesgeschäft stärker digitalisieren wollen. Im Mittelpunkt steht ein integriertes Modell aus Maklerpool, CRM, digitaler Maklervollmacht, Bestandsübertragung, standardisierter Risikoprüfung sowie Kampagnen- und Vertriebssteuerung auf einer zentralen Plattform. Hinter dem Ansatz steht Markus Moser, der die Wirtschaftskanzlei Moser auf ein klar fokussiertes PKV-System ausgerichtet hat.Der Anspruch der WK Moser GmbH ist es, den Vertrieb in der privaten Krankenversicherung nicht nur auf mehr Anfragen, sondern auf mehr Prozesseffizienz und mehr Skalierbarkeit auszurichten. Statt unzählige Einzellösungen miteinander zu kombinieren, sollen Vermittler des Maklerpools der Wirtschaftskanzlei Moser ein zentrales System nutzen, in dem Marketing, Maklergeschäft, Bestandsverwaltung, Antragsprozesse und Kundenkommunikation zusammenlaufen.Social Media Marketing und Paid Ads als Kern des Modells für Makler in der privaten KrankenversicherungEin zentrales Element des Maklerpools der Wirtschaftskanzlei Moser ist ein konsequent performanceorientiertes Social-Media-Marketing. Die WK Moser GmbH nutzt dabei bezahlte Werbeanzeigen auf Meta, TikTok, LinkedIn oder Google, um Interessenten gezielt in einen digitalen Funnel zu führen. Dort geben potenzielle Kunden ihre Daten ein und erteilen digital ihre Zustimmung. Für Vermittler im Maklerpool der Wirtschaftskanzlei Moser bedeutet das einen entscheidenden Vorteil: Erfolgreiche Kundengewinnung ist nicht mehr davon abhängig, sich über Monate oder Jahre eine hohe Reichweite in sozialen Netzwerken aufzubauen. Vermittler können mit dem System der WK Moser GmbH in kürzester Zeit qualifizierte Anfragen generieren.Gleichzeitig sorgen die Algorithmen der Plattformen dafür, dass Inhalte bevorzugt den Menschen ausgespielt werden, die ein echtes Interesse am Thema haben. Das verändert die Dynamik im Vertrieb grundlegend: Der Vermittler jagt nicht länger uninteressierten Kontakten hinterher, sondern wird von vorqualifizierten Interessenten aktiv angefragt. Der Maklerpool der Wirtschaftskanzlei Moser rund um Markus Moser steht damit für eine moderne, digitale und skalierbare Form der Kundengewinnung im Vertrieb. Aus klassischer Kaltakquise wird damit ein moderner, effizienterer und deutlich wirksamerer Vertriebsansatz, der den Makler aus der Rolle des aufdringlichen Verkäufers herausholt und ihn als gefragten Ansprechpartner positioniert.WK Moser GmbH beschleunigt die Bearbeitung für VersichererDie WK Moser GmbH betont ausdrücklich, dass ihr System nicht nur eine Lösung für Makler, sondern auch für Versicherer sein soll. Denn gerade bei der Bestandsübertragung und der Prüfung einer Maklervollmacht entstehen in der Praxis immer wieder Datenschutz-, Dokumentations- und Nachweisprobleme.Nach Angaben des Maklerpools der Wirtschaftskanzlei Moser wird dieses Problem durch eine zentrale digitale Datenbank gelöst, in der sämtliche Schritte revisionssicher dokumentiert werden. Zeitstempel, Verifikationsschritte und mehrere Sicherheitstokens machen für Versicherer nachvollziehbar, wann eine Maklervollmacht erteilt wurde, wann Einwilligungen vorlagen und wie eine Bestandsübertragung ausgelöst wurde. Für Versicherer ergibt sich daraus ein klarer operativer Vorteil: Standardisierte digitale Prozesse der WK Moser GmbH reduzieren den Prüfaufwand, entlasten Mitarbeiter in der Bearbeitung und ermöglichen es, Anfragen aus dem Maklerpool der Wirtschaftskanzlei Moser deutlich schneller abzuarbeiten. Gleichzeitig lassen sich Bestandsübertragungen effizienter umsetzen, Rückfragen und Anrufe spürbar reduzieren und interne Ressourcen gezielter einsetzen. Markus Moser und die WK Moser GmbH schaffen damit eine digitale Infrastruktur, die nicht nur Vermittler, sondern auch Versicherer nachhaltig entlastet.Wie die WK Moser GmbH die Risikoprüfung im PKV-Vertrieb beschleunigtEin weiterer zentraler Baustein im Maklerpool der Wirtschaftskanzlei Moser ist die standardisierte und vorab automatisierte Risikoprüfung. Gerade in der privaten Krankenversicherung hängt die Abschlusswahrscheinlichkeit maßgeblich von Gesundheitsangaben, Risikozuschlägen und der individuellen Versicherbarkeit ab. Genau an diesem Punkt verlieren viele Vermittler im Alltag wertvolle Zeit mit Fällen, die am Ende nicht abschließbar sind oder keinen wirtschaftlich sinnvollen Wechsel ermöglichen. Die WK Moser GmbH hat diesen Prozess deshalb so aufgebaut, dass die Risikovoranfrage strukturiert vor dem eigentlichen Abschlussprozess erfolgt. Der Kunde kann einen digitalen Fragebogen selbst ausfüllen oder gemeinsam mit dem Vermittler im Gespräch durchgehen. Die Angaben werden anschließend direkt im CRM der WK Moser GmbH dem richtigen Kunden und dem passenden Vorgang zugeordnet.Für Vermittler im Maklerpool der Wirtschaftskanzlei Moser bedeutet das eine spürbare Entlastung im Tagesgeschäft: Sie konzentrieren sich deutlich stärker auf Interessenten mit realistischen Abschlusschancen und verlieren weniger Zeit mit Fällen, bei denen von Anfang an absehbar ist, dass keine Aufnahme möglich ist. Das steigert die Effizienz, erhöht die Schlagzahl im Vertrieb und verbessert die wirtschaftliche Planbarkeit. Gleichzeitig entlastet die strukturierte Vorprüfung auch die Risikoprüfung auf Seiten der Versicherer, die in vielen Häusern bereits stark ausgelastet ist.Mehr Selbstbuchungen, weniger Leerlauf: Vertrieb mit SystemIm Vertrieb setzt der Maklerpool der Wirtschaftskanzlei Moser bewusst auf planbare Taktung statt auf unkoordiniertes Tagesgeschäft. Ziel ist es, qualifizierte Erstgespräche, Angebotsgespräche und Abschlussgespräche auf möglichst wenige Tage pro Woche zu konzentrieren und dadurch volle Kalender mit maximaler Effizienz zu schaffen. Die WK Moser GmbH nutzt dafür automatisierte Prozesse im CRM, mit denen Vermittler auch größere Mengen offener oder nicht erreichter Anfragen mit wenigen Klicks erneut kontaktieren können. Über einen digitalen Buchungslink haben Interessenten anschließend die Möglichkeit, sich selbstständig einen passenden Termin auszuwählen. Der Vermittler kann dabei exakt festlegen, an welchen Tagen und in welchen Zeitfenstern Termine überhaupt buchbar sind. So werden Gespräche gezielt auf bestimmte Wochentage gelenkt, statt unkoordiniert über die gesamte Woche verteilt stattzufinden.Für Vermittler im Maklerpool der Wirtschaftskanzlei Moser bedeutet das einen erheblichen Produktivitätsgewinn. Statt an einem Tag zwei Gespräche zu führen, am nächsten drei und danach wieder Leerlauf zu haben, lassen sich Beratung, Angebot und Abschluss klar auf wenige, vertriebsstarke Tage bündeln. So können an einem einzigen Tag eine hohe Zahl an Erstberatungen, Angebotsbesprechungen und Abschlussgesprächen strukturiert abgearbeitet werden. Gleichzeitig steigt die Planbarkeit im Vertrieb, weil Kapazitäten, Gesprächsvolumen und Abschlusschancen wesentlich präziser kalkulierbar werden. Ein weiterer entscheidender Vorteil: Viele Kunden buchen ihren Termin selbst. Das reduziert nicht nur manuelle Kontaktversuche und nicht erreichte Telefonate, sondern verbessert auch die Abschlussdynamik, weil Interessenten aktiv einen Termin auswählen und damit bereits ein konkretes Eigeninteresse zeigen. Der Maklerpool der Wirtschaftskanzlei Moser, die WK Moser GmbH und Markus Moser setzen damit auf ein Vertriebssystem, das mehr Struktur, mehr Selbstbuchungen, mehr Effizienz und eine deutlich höhere Taktung im Vertrieb ermöglicht.Sie sind Versicherungsvermittler und möchten in der privaten Krankenversicherung planbarer wachsen, qualifizierte Anfragen gewinnen und Ihre Prozesse digitalisieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Markus Moser von der Wirtschaftskanzlei Moser und lassen Sie sich zu Ihren Möglichkeiten beraten: https://maklerpool-wkm.de/Pressekontakt:WK Moser GmbHRheinpromenade 1140789 Monheim am RheinTel.: 02173 - 2644 - 280E-Mail: moser@maklerpool-wkm.deWebsite: https://maklerpool-wkm.de/Original-Content von: WK Moser GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176506/6257705